sudm

Дмитрий Сухаленцев sudm

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Приложение android

    Требуется разработать мобильное приложение для Android с простым функционалом. Пользователь сможет скачать, установить и пройти бесплатный мини-курс с видео и текстовыми материалами. Реализуйте отправку домашних заданий, настройку пуш уведомлений и возможность общения с тренером. Приложение должно быть удобным и простым в использовании.

    Android
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимационный ролик

    Необходимо сделать анимационные видеоролики (для сайта) по сценарию типа : «Как мы работаем» или «Как происходить оказание услуги». Длительность порядка 30 секунд, несколько персонажей, машинки, здания  и тп. На видео наложить текст (субтитры), того что ...

    Анимация15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать сайт-платформу

    Необходимо создать создать сайт-платформу для обмена информацией. Его суть такова: компания занимается техническим обслуживанием зданий (есть клиенты с которыми заключены договоры). В штате компании есть исполнители, которые по заявкам заказчиков выезжают на объекты. Необходимо: ...

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отрисовка картинок для информационных стендов

    Необходимо нарисовать картинки для информационных стендов по подобию ниже указанных примеров 1. Блок 1 : Нарисовать типовые стенды в разных цветовых вариантах (пример https://pozharnik.by/g4412485-stendy-informatsionnye) 2. Блок 2: Нарисовать стенды на ...

    Иконки и Пиксель-арт12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Требуется сделать дизайн лендинга: 3 макета PSD -смартфон, комп, планшет Тематика: разработка и изготовление планов эвакуации при пожаре: в качестве ТЗ даю ссылки на сайты из которых вытащить идеи, контент и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн Landing page

    Необходимо разработать дизайн Landing page по тематике наружная реклама (вывески, световые короба, объемные буквы) Качественно, креативно, недолго!

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Дизайн лендинга
Спасибо Дмитрию за заказ! Все супер!!!
Работал с Максимом по созданию дизайна лендинга. Могу сказать что все прошло "без сучка..." Сроки как договорились, отклик очень быстро, реакция на правки вполне адекватная. Пробуйте не пожалеете.
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