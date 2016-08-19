Требуется разработать мобильное приложение для Android с простым функционалом. Пользователь сможет скачать, установить и пройти бесплатный мини-курс с видео и текстовыми материалами. Реализуйте отправку домашних заданий, настройку пуш уведомлений и возможность общения с тренером. Приложение должно быть удобным и простым в использовании.
- Мобильные приложения6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать анимационные видеоролики (для сайта) по сценарию типа : «Как мы работаем» или «Как происходить оказание услуги». Длительность порядка 30 секунд, несколько персонажей, машинки, здания и тп. На видео наложить текст (субтитры), того что ...Анимация15 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать создать сайт-платформу для обмена информацией. Его суть такова: компания занимается техническим обслуживанием зданий (есть клиенты с которыми заключены договоры). В штате компании есть исполнители, которые по заявкам заказчиков выезжают на объекты. Необходимо: ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо нарисовать картинки для информационных стендов по подобию ниже указанных примеров 1. Блок 1 : Нарисовать типовые стенды в разных цветовых вариантах (пример https://pozharnik.by/g4412485-stendy-informatsionnye) 2. Блок 2: Нарисовать стенды на ...Иконки и Пиксель-арт12 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется сделать дизайн лендинга: 3 макета PSD -смартфон, комп, планшет Тематика: разработка и изготовление планов эвакуации при пожаре: в качестве ТЗ даю ссылки на сайты из которых вытащить идеи, контент и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо разработать дизайн Landing page по тематике наружная реклама (вывески, световые короба, объемные буквы) Качественно, креативно, недолго!Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт9 лет назад