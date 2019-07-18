Создать сайт-платформу

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Закрыт22 заявки208 просмотров

Необходимо создать создать сайт-платформу для обмена информацией. Его суть такова: компания занимается техническим обслуживанием зданий (есть клиенты с которыми заключены договоры). В штате компании есть исполнители, которые по заявкам заказчиков выезжают на объекты. Необходимо:

-сделать сайт  где будут регистрироваться мои клиенты и мои сотрудники и обмениваться информацией (писать сообщения, оставлять заявки, пересылать документы, консультировать и тп) 

-будут роли: админ, нач. отдела, сотрудник, клиент...

-сделать трекинг сотрудников с разъездным характером работы ( для отслеживания сотрудников) (условно как в службе такси показывают машины)

-сайт должен быть адаптирован под мобильные устройства (очень похожая на мобильное приложение)

6 лет назад
sudm
40 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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