Необходимо создать создать сайт-платформу для обмена информацией. Его суть такова: компания занимается техническим обслуживанием зданий (есть клиенты с которыми заключены договоры). В штате компании есть исполнители, которые по заявкам заказчиков выезжают на объекты. Необходимо:

-сделать сайт где будут регистрироваться мои клиенты и мои сотрудники и обмениваться информацией (писать сообщения, оставлять заявки, пересылать документы, консультировать и тп)

-будут роли: админ, нач. отдела, сотрудник, клиент...

-сделать трекинг сотрудников с разъездным характером работы ( для отслеживания сотрудников) (условно как в службе такси показывают машины)

-сайт должен быть адаптирован под мобильные устройства (очень похожая на мобильное приложение)