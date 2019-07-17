Нужно сделать копию сайта http://bulubag.ru
Редизайн и адаптировать сайт
Доброе время суток
У нас есть сайт корпоративный сайт по услугам утепление фасадов
Сайт имеет хорошие позиции в СЕО
Основная задача перенести существующий сайт на другую Cms адаптировать под мобильные устройства и добавить калькулятор подбора варианта утепления.
Жду ваших предложения!!!
Заявки фрилансеров
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