dkomfort77

Требуется доработка CMS Unisite с обновлением объявлений один раз в сутки. Необходимо настроить платежную систему в Портмане и реализовать функционал магазинов. Ожидается качественное выполнение всех задач.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
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