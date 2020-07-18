Дороботка интернет магазина на шаблоне Opencart

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Закрыт4 заявки633 просмотра

Доброе время суток!!!

Задачи:

1)Адаптировать карточку товара 

2)Сделать отображение по два товара

3) Сделать инфа страницы монтаж, о компании и.т.д

4) Акции

5)Добавить на главную иконки категорий (

6) к примеру когда выбераешь https://mircli.com.ua/kondicionery-ru/nastennye-split-sistemy-ru (посмотреть в Тз) https://holodservice.net только как на мобильной версии как пример.

Вот который нужно доделать mircli.com.ua 

 Ждем предложений

Opencart
5 лет назад
dkomfort77
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