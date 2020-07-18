Дороботка интернет магазина на шаблоне Opencart

Доброе время суток!!!

Задачи:

1)Адаптировать карточку товара

2)Сделать отображение по два товара

3) Сделать инфа страницы монтаж, о компании и.т.д

4) Акции

5)Добавить на главную иконки категорий (

6) к примеру когда выбераешь https://mircli.com.ua/kondicionery-ru/nastennye-split-sistemy-ru (посмотреть в Тз) https://holodservice.net только как на мобильной версии как пример.

Вот который нужно доделать mircli.com.ua

Ждем предложений