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Нужен специалист по Opencart
Основные задачи для сайта https://su-venir.com.ua/:
Скопировать код учета транзакций со страницы success на страницы товара и категории, чтобы срабатывал при быстром заказе
Доработать мультиязык (рус, укр, англ)
Загрузка через файл импорта опции наличия/сроков изготовления и доставки с выводом в карточке товара
+ мелочи (конкретизирую по ходу).
Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество с опытным и порядочным человеком из Украины.
Важно:
не поломать то, что есть
обсуждать детали по телефону
выполнять работы в адекватные сроки.
Рассмотрю предложения тех, кто умеет работать на результат.
Заявки фрилансеров
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