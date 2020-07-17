Нужен специалист по Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки356 просмотров

Основные задачи для сайта https://su-venir.com.ua/:

Скопировать код учета транзакций со страницы success на страницы товара и категории, чтобы срабатывал при быстром заказе

Доработать мультиязык (рус, укр, англ)

Загрузка через файл импорта опции наличия/сроков изготовления и доставки с выводом в карточке товара

+ мелочи (конкретизирую по ходу).

Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество с опытным и порядочным человеком из Украины.

Важно:

не поломать то, что есть

обсуждать детали по телефону

выполнять работы в адекватные сроки.

Рассмотрю предложения тех, кто умеет работать на результат.

Opencart
5 лет назад
su-venir
Наталия 
47 лет
10 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
19 минут назад
34 отзыва
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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