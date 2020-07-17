Нужен специалист по Opencart

Основные задачи для сайта https://su-venir.com.ua/:

Скопировать код учета транзакций со страницы success на страницы товара и категории, чтобы срабатывал при быстром заказе

Доработать мультиязык (рус, укр, англ)

Загрузка через файл импорта опции наличия/сроков изготовления и доставки с выводом в карточке товара

+ мелочи (конкретизирую по ходу).

Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество с опытным и порядочным человеком из Украины.

Важно:

не поломать то, что есть

обсуждать детали по телефону

выполнять работы в адекватные сроки.

Рассмотрю предложения тех, кто умеет работать на результат.