OpenCart: импорт из xml + мелкие доработки

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Завершен6 заявок406 просмотров

Добрый день!

Ищу разработчика OpenCart. Основная задача - реализовать обновление цены и количества из xml-файла. 

Подробное описание и прочие небольшие доработки в прикрепленном файле.

Opencart
5 лет назад
IvStrk
Иван 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

userlond
Илья 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$210
17 дней
Спасибо Илье за сотрудничество. Проект сдал раньше срока, четко соблюдал ТЗ, по качеству исполнения нареканий нет. К результатам работы приложил подробные комментарии. Однозначно рекомендую.
Рекомендую Ивана как профессионального заказчика: - качественно составленное техническое задание; - оперативная приёмка результата работ; - быстрая оплата. Спасибо за проект!

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