Задача Мы делаем интернет-магазин услуг в онлайн-играх. Разработка ведется в три этапа: 1. Технический прототип, который в работе в данный момент. Настраиваем функционал, который включает в себя ожидаемый набор интернет-магазина (товары, каталог, оплата, ...
OpenCart: импорт из xml + мелкие доработки
Добрый день!
Ищу разработчика OpenCart. Основная задача - реализовать обновление цены и количества из xml-файла.
Подробное описание и прочие небольшие доработки в прикрепленном файле.
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