Сайт на opencart 2.3, есть несколько задач по доработкам / исправлению багов.
Добавить небольшой функционал для "Корзины" и справить баг - OpenCart
- Добавить функционал в "Корзину", которая в шапке. Блок с "+" и "-" добавления кол-ва товаров и окошко для произвольного ввода кол-ва. Изображение 2020-07-15_14-19-06.png
- На странице«Корзина» сделать возможность изменять кол-во товаров без перезагрузки страницы, как
это сделано на странице «Оформление заказа»
Как должна выглядеть "Корзина" корзина-как-должна-выглядеть-weblancer.jpg
3. Баг. Белый блок под футером.
белый блок появился потому как, был добавлен java script, который добавляет специальный контейнер для видео с YouTube, он позволят масштабировать видео под размеры экрана, так, чтобы видео не выходило за пределы видимой области экрана.
Как это было задумано: если есть видео с YouTube, оно должно обворачиваться в контейнер
если видео нет, то и контейнера не должно быть, но почему-то он отображается там,где видео нет.
(на всех страницах)
Подробное ТЗ отправлю в личку.
CMS: ocStore2.3.0.2.3
Тема: Corsica
Требования к исполнителю:
- Оценить по срокам и сумме
- Skype
- после выполнения заказа
- на карту Сбербанк, Яндекс Деньги или Webmoney (предпочтительно карта Сбербанк)
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