Добавить небольшой функционал для "Корзины" и справить баг - OpenCart

Добавить функционал в "Корзину", которая в шапке. Блок с "+" и "-" добавления кол-ва товаров и окошко для произвольного ввода кол-ва. Изображение 2020-07-15_14-19-06.png

На странице«Корзина» сделать возможность изменять кол-во товаров без перезагрузки страницы, как это сделано на странице «Оформление заказа»

"Корзина" выглядит сейчас

Как должна выглядеть "Корзина" корзина-как-должна-выглядеть-weblancer.jpg

3. Баг. Белый блок под футером.

белый блок появился потому как, был добавлен java script, который добавляет специальный контейнер для видео с YouTube, он позволят масштабировать видео под размеры экрана, так, чтобы видео не выходило за пределы видимой области экрана.

Как это было задумано: если есть видео с YouTube, оно должно обворачиваться в контейнер

если видео нет, то и контейнера не должно быть, но почему-то он отображается там,где видео нет.

Подробное ТЗ отправлю в личку.

CMS: ocStore2.3.0.2.3

Тема: Corsica

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