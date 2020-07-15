Добавить небольшой функционал для "Корзины" и справить баг - OpenCart

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Закрыт5 заявок457 просмотров
  • Добавить функционал в "Корзину", которая в шапке. Блок с "+" и "-" добавления кол-ва товаров и окошко для произвольного ввода кол-ва. Изображение 2020-07-15_14-19-06.png
  • На странице«Корзина» сделать возможность изменять кол-во товаров без перезагрузки страницы, как

    это сделано на странице «Оформление заказа»

"Корзина" выглядит сейчас корзина-как-выглядит-сейчас-weblancer.jpg

       Как должна выглядеть "Корзина" корзина-как-должна-выглядеть-weblancer.jpg

   3. Баг. Белый блок под футером.

 белый блок появился потому как, был добавлен java script, который добавляет специальный контейнер         для видео с YouTube, он позволят масштабировать видео под размеры экрана, так, чтобы видео не выходило за пределы видимой области экрана.

Как это было задумано: если есть видео с YouTube, оно должно обворачиваться в контейнер

если видео нет, то и контейнера не должно быть, но почему-то он отображается там,где видео нет.

 (на всех страницах)

Подробное ТЗ отправлю в личку.

CMS: ocStore2.3.0.2.3

Тема: Corsica

Требования к исполнителю:

  • Оценить по срокам и сумме
  • Skype
Оплата:

  • после выполнения заказа
  • на карту Сбербанк, Яндекс Деньги или Webmoney (предпочтительно карта Сбербанк)
JavaOpencart
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