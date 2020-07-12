Сайт на opencart 2.3, есть несколько задач по доработкам / исправлению багов.
Предоставить дамп заполненного сайта на CMS
нужны наполненные любым контентом сайты интернет магазинов (не услуги и не продукты)opencart, insales, 1c bitrix, phpshop, pixlpark, retailCRM, ecwid, advantshop, cs.cart, xcart, Magento, NetCat, ModX, Shopify, Abcp, Simpla, Shop-Script, nethouse, Tildaс вас дамп базы и сайта, сис админ у нас свой
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