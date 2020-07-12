Предоставить дамп заполненного сайта на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок547 просмотров

нужны наполненные любым контентом сайты интернет магазинов (не услуги и не продукты)opencart, insales, 1c bitrix, phpshop, pixlpark, retailCRM, ecwid, advantshop, cs.cart, xcart, Magento, NetCat, ModX, Shopify, Abcp, Simpla, Shop-Script, nethouse, Tildaс вас дамп базы и сайта, сис админ у нас свой

MagentoMODXOpencartShopify
5 лет назад
sokolova2
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
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Мария
 
23 года
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Геннадий
 
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Евгений
 
32 года
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Был
4 года назад
5 лет назад