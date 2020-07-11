Уточнения в задаче, прилагаем ТЗ по магазину. Просим обратить внимание на требования по функционалу. Разработка интернет магазина на подобие Amazon.com, aliexspres.com. Создание дизайна, добавление систимы оплаты, создание интерфейса, разработка клинтской части, ...
Правки для интернет-магазина на OPENCART. Верстка в psd
Добрый день, уважаемые программисты по Opencart!
У меня есть интернет-магазин на OCSTORE 3.0, который необходимо обновить.
Необходим специалист, который сможет внедрить решения различных заданий по интернет-магазину.
Все задания я разбил на 5 частей и постарался максимально подробно расписать каждое из них. Вы можете с ними ознакомиться (файлы прикрепил)
Верстка сайта практически завершена. Верстка в psd. Некоторые элементы дизайна будут другие (ширина, высота). Но принцип построения логики интернет-магазина и функционал – все расписал.
Задания готов с Вами делать/комментировать поэтапно. Все обсуждаемо.
Если будут любые вопросы, связанные с заданием, пишите.
P.S. Хотел бы узнать от Вас, сроки и цену на все блоки-задания. В итоге – чтобы смог понять, за сколько Вы готовы взяться за эти правки.
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