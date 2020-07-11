Правки для интернет-магазина на OPENCART. Верстка в psd

Добрый день, уважаемые программисты по Opencart!

У меня есть интернет-магазин на OCSTORE 3.0, который необходимо обновить.

Необходим специалист, который сможет внедрить решения различных заданий по интернет-магазину.

Все задания я разбил на 5 частей и постарался максимально подробно расписать каждое из них. Вы можете с ними ознакомиться (файлы прикрепил)

Верстка сайта практически завершена. Верстка в psd. Некоторые элементы дизайна будут другие (ширина, высота). Но принцип построения логики интернет-магазина и функционал – все расписал.

Задания готов с Вами делать/комментировать поэтапно. Все обсуждаемо.

Если будут любые вопросы, связанные с заданием, пишите.

P.S. Хотел бы узнать от Вас, сроки и цену на все блоки-задания. В итоге – чтобы смог понять, за сколько Вы готовы взяться за эти правки.