Правки для интернет-магазина на OPENCART. Верстка в psd

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок466 просмотров

Добрый день, уважаемые программисты по Opencart!

У меня есть интернет-магазин на OCSTORE 3.0, который необходимо обновить.

Необходим специалист, который сможет внедрить решения различных заданий по интернет-магазину.

Все задания я разбил на 5 частей и постарался максимально подробно расписать каждое из них. Вы можете с ними ознакомиться (файлы прикрепил)

Верстка сайта практически завершена. Верстка в psd. Некоторые элементы дизайна будут другие (ширина, высота). Но принцип построения логики интернет-магазина и функционал – все расписал.

Задания готов с Вами делать/комментировать поэтапно. Все обсуждаемо. 

Если будут любые вопросы, связанные с заданием, пишите.

P.S. Хотел бы узнать от Вас, сроки и цену на все блоки-задания. В итоге – чтобы смог понять, за сколько Вы готовы взяться за эти правки.

ocStoreOpencart
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