Добрый вечер! требуется наполнить сайт на Opencart 2.3 декоративная штукатурка ТЗ покажу выбранному исполнителю Знание системы управления цены за ед. товара
Доработать сайт на ocStore
Необходимо в интернет-магазине ocStore 2.3. 0.2. 3 сделать следующую доработку. Нужно реализовать переключатель товара 100г, 250г, 500г - возможность выбирать нужную упаковку перед добавлением в корзину. При этом не в карточке товара, а на странице со всем товаром. Цена должна меняться в зависимости от выбора упаковки. Такой функционал должен быть реализован в категории Кофе и Чай. Пример на скрине и по ссылке на сайте с примером:
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