Доработать сайт на ocStore

$5
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Закрыт5 заявок392 просмотра

Необходимо в интернет-магазине ocStore 2.3. 0.2. 3 сделать следующую доработку. Нужно реализовать переключатель товара 100г, 250г, 500г - возможность выбирать нужную упаковку перед добавлением в корзину. При этом не в карточке товара, а на странице со всем товаром. Цена должна меняться в зависимости от выбора упаковки. Такой функционал должен быть реализован в категории Кофе и Чай. Пример на скрине и по ссылке на сайте с примером:

https://1coffee.ru/catalog/kofe/

ocStore
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moshkov_mff
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