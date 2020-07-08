С определенного момента у меня перестал обновляться встроенный фильтр темы Journal, то есть настройки изменяются но данные фильтра не обновляются, я уже очистил некоторые характеристики но они все еще видныв фильтре, а новые не появляются, ...
Наполнения Opencart
Добрый вечер! требуется наполнить сайт на Opencart 2.3 декоративная штукатурка
ТЗ покажу выбранному исполнителю
Знание системы управления
цены за ед. товара
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Необходимо подключить Яндекс Кассу к действующему интернет-магазину на Wordpress + Woocommerce. Огласите, пожалуйста, ориентировочную стоимость и сроки.Закрыт5 лет назад
Сейчас разрабатывается дизайн интернет-магазина мебельной фурнитуры. В дальнейшем нужно будет его нятянуть на движок и интегрировать с 1С. Текущий сайт - https://hdf.com.ua/ Структура и функционал будет таким же (кроме функционала ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется доработать интернет-магазин на 1С-Битрикс. Задачи разные: исправление ошибок по верстке, доработка стандартных компонентов битрикса, работа с чужими (сторонними) модулями и компонентами. Список задач скину выбранном исполнителю. Оплата почасовая. Компании и ...Закрыт5 лет назад
Здравствуйте. Имеется интернет-магазин на Joomla 3 в связке с Joomshopping. Требуется установить плагин (или иную доработку) для того, чтобы в поиске при наборе поискового запроса всплывали подсказки из имеющихся товаров. Прошу указывать сроки и стоимость.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Нужна помощь подключить модуль lazy load на opencart 3 После установки модификатора и добавления вручную скрипта в шаблон, не работает. Сам модуль https://ocmod.net/otlozhennaya-zagruzka-izobrazhenij-lazyloadИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо доработать существующий сайт под следующую логику: 1) Возможность выбора страны, при этом меняется валюта, условия доставки/оплаты, информация в корзине и сам домен. Например, Россия - .ru , Украина - com.ua 2) Реализовать ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $6
Нужно выгрузить весь прайс в магазин Opencart 2.3 Ссылка на магазин - www.mrtopgroup.shop Прайс - https://admin.newtrend.team/media/export/Tech.xmlИнтернет-магазины8 заявокЗакрыт5 лет назад
Приветствую. Нужно сделать внутренние работы в интернет магазине на основе Shop Script, т.е. внутренняя перелинковка, сделать рабочими кнопки, прописать seo параметры как главной страницы так и товаров в магазине ( порядка 100 позиций без ...Закрыт5 лет назад
Есть ряд небольших правок для магазина на OpenCart 2.3 (вынос в языковые файлы некоторые фразы для перевода, приведение телефонов к международному формату, исправление "адресов" и ряд других, донастройка некоторых модулей). Нужен человек, уверенно работающий с OpenCart ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт5 лет назад