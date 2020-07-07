Исправить фильтр на теме Journal 3 в Opencart 3

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С определенного момента у меня перестал обновляться встроенный фильтр темы Journal, то есть настройки изменяются но данные фильтра не обновляются, я уже очистил некоторые характеристики но они все еще видныв фильтре, а новые не появляются, кэш модификаторов и темы обновлял.

Ключевые core файлы не трогал, из возможно конфликтующих модулей стоит только Kit series.

Сайт: https://veloria.ru/

Модуль: https://opencartforum.com/files/file/4721-komplekty-seriy-tovarov-nabory-tovara/

Opencart
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