Выгрузка xml прайса Opencart

Внимание ВАЖНО! Ищу фрилансеров только из Украины, потому что в другие страны есть проблемы с денежными переводами! Здравствуйте у меня интернет магазин на Wordpress на двух языках (русский украинский) https://osw.com.ua/ и https://osw.com.ua/ukr Такая ...