Выгрузка xml прайса Opencart

$6
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Закрыт8 заявок578 просмотров

Нужно выгрузить весь прайс в магазин Opencart 2.3

Ссылка на магазин - www.mrtopgroup.shop  

Прайс - https://admin.newtrend.team/media/export/Tech.xml

Opencart
5 лет назад
niko3
Антон 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад

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