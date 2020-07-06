Требуется создание интернет-магазина для мебельной компании

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Закрыт25 заявок596 просмотров

Вот такой минималистичный дизайн нравится: http://furnistore.myinsales.ru/collection/divany 

Есть ли возможность найти подобный шаблон? 

Должен быть лёгким, быстрым. 

Сразу пишите стоимость? Сроки? CMS ? Как удобно будет управлять магазином? 

Какие фишки будут? 

Обязательно требуется подключить: Яндекс. Кассу и Яндекс. Маркет. 

Должна фильтрация по категориям: Диваны>Угловые .... (в примере всё есть). 

Обязательно грамотно оптимизирован под SEO !

Магазин должен быть адаптивным под все мобильные устройства. 

5 лет назад
DeniAleksandrovi
Денис 
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Заявки фрилансеров

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