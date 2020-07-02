Создать интернет-магазин по продаже компьютерных игр

Всем привет. Нужно сделать интернет-магазин по продаже компьютерных игр.

Я тут цен не знаю на все это. По сути нужно сделать сайт с нуля. Дизайн + движок + админка.

Более подробно как я это вижу могу в лс.

Желательно люди которые уже делали подобные проекты и примеры тоже кидайте. Может у вас уже есть готовый вариант.