Разработка модуля под 1С-Битрикс

Модуль нужен под 1С-Битрикс управление сайтом.

Нужно написать модуль «коллективная закупка» по определенному сроку (7, 10, 14, 30 календарных дней). То есть. Мы хотим дать возможность ответственному заказчику некого лота в нашем магазине пройдя вход в личном кабинете создать на странице «коллективная закупка» лот сроком на 7, 10, 14, 30 календарных дней, который будет рассчитан на необходимое количество для достижения оптовой цены. Ответственный делится ссылкой с остальными покупателям на лот (тут нужна консультация с исполнителем, о доступности лота), покупатели получившие ссылку выбирают продукцию, цвет и количество, способ доставки и производят оплату по оптовой цене (при этом оплата должна пройти от каждого покупающего). Далее как только лот получит необходимое количество оплаченных идентификаторов в лоте, товар попадает в отгрузку и

доставку. доставку.