Интернет магазин: ygs.com.ua Требуется настроить сайт под требования LiqPay
Разработка модуля под 1С-Битрикс
Модуль нужен под 1С-Битрикс управление сайтом.
Нужно написать модуль «коллективная закупка» по определенному сроку (7, 10, 14, 30 календарных дней). То есть. Мы хотим дать возможность ответственному заказчику некого лота в нашем магазине пройдя вход в личном кабинете создать на странице «коллективная закупка» лот сроком на 7, 10, 14, 30 календарных дней, который будет рассчитан на необходимое количество для достижения оптовой цены. Ответственный делится ссылкой с остальными покупателям на лот (тут нужна консультация с исполнителем, о доступности лота), покупатели получившие ссылку выбирают продукцию, цвет и количество, способ доставки и производят оплату по оптовой цене (при этом оплата должна пройти от каждого покупающего). Далее как только лот получит необходимое количество оплаченных идентификаторов в лоте, товар попадает в отгрузку и
доставку. доставку.
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