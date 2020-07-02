Требуется cпец по opencart

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Закрыт4 заявки282 просмотра

Для ряда задача с сайтами на opencart ищу спеца именно по этому движку.

В частности, необходимо:

1) Сделать функционал для импорта новой групп товаров (у нас есть файл с данными).

2) Починить кнопку скачивания данных каталога. У нас в админке, там где импортируются файлы, есть кнопка Скачать, которая выкачивает по сути весь каталог в формате csv. Но содержание этого файла неправильное. Я напишу в чём конкретно проблемы и что исправить.

Пишите по возможности стоимость часа работы.

Opencart
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ilshat1986
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