Требуется cпец по opencart

Для ряда задача с сайтами на opencart ищу спеца именно по этому движку.

В частности, необходимо:

1) Сделать функционал для импорта новой групп товаров (у нас есть файл с данными).

2) Починить кнопку скачивания данных каталога. У нас в админке, там где импортируются файлы, есть кнопка Скачать, которая выкачивает по сути весь каталог в формате csv. Но содержание этого файла неправильное. Я напишу в чём конкретно проблемы и что исправить.

Пишите по возможности стоимость часа работы.