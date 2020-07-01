Доработка каталога сайта на битриксе.

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки459 просмотров

Интернет-магазин 60wt.ru на битриксе, шаблон аспро максимум, лицензия Бизнес. Необходимо сделать доработки каталога и карточки товара.

Доработать каталог товаров.

Необходимо переделать навигацию в основном каталоге товаров, товары должны выводить по следующим параметрам (эти параметры передаются в загрузочном файле от производителя), ссылки должны быть статичные :

по видам

по месту использования

по стилям

по материалам

Подробное ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1OdCo4TEh689nM7ws6bS0Gb2STXtTSjol7nE5mbdBYyg/edit . Ознакомьте с ТЗ и задайте вопросы по факту, шаблонные отклики не рассматриваю.

Срок реализации 2 дня.

5 лет назад
proffmarketing
Андрей 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Диёр
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елизавета
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

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