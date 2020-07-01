Интернет-магазин. Нужно посадить верстку на cms. Верстка готова, на bootstrap 4, адаптивная. Страницы на сайте: 1. Главная страница 2. Каталог 3. Категории 4. Карточка товара 5. Страница ‘Статьи’ (блог) ...
Сделать интернет-магазин
Здравствуйте. Нужен интерент-магазин
Из необходимого:
1. Подключить 1 C, чтоб можно было обмениваться информацией о товарах, ценах, наличии
2. Разделить возможность оформлять заказывать как обычным покупателям, так и юр. лицам
3. Простота заказа
Интересует стоимость, ваши предложения по технологиям и сроки реализации (ориентировочно).
Заявки фрилансеров
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