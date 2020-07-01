Сделать интернет-магазин

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Закрыт25 заявок463 просмотра

Здравствуйте. Нужен интерент-магазин

Из необходимого:

1. Подключить 1 C, чтоб можно было обмениваться информацией о товарах, ценах, наличии

2. Разделить возможность оформлять заказывать как обычным покупателям, так и юр. лицам

3. Простота заказа

Интересует стоимость, ваши предложения по технологиям и сроки реализации (ориентировочно).

5 лет назад
maxors
36 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Даниэль
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Екатерина
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Диёр
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгени
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
24 дня назад
2 отзыва
5 лет назад
Артем
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
94 отзыва
5 лет назад
Белая
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Ербол
 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Мария
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Иван
 
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 отзывов
5 лет назад
Роман
 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
287 отзывов
5 лет назад
Марина
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 отзывов(-1)
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
31 минуту назад
15 отзывов(-1)
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Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
5 лет назад
Сергей
 
43 года
6 лет в сервисе
Был
14 дней назад
12 отзывов
5 лет назад

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