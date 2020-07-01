Сделать интернет-магазин

Здравствуйте. Нужен интерент-магазин

Из необходимого:

1. Подключить 1 C, чтоб можно было обмениваться информацией о товарах, ценах, наличии

2. Разделить возможность оформлять заказывать как обычным покупателям, так и юр. лицам

3. Простота заказа

Интересует стоимость, ваши предложения по технологиям и сроки реализации (ориентировочно).