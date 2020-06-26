Создание интернет магазина на базе битрикс. Лицензию малый бизнес и шаблон покупаем сами. Развернуть из коробки. Настройки. Повесить на хостинг и настройка. Простые банеры. Кассу и доставку не нужно.
Интернет магазин на SPA
Привет. Нужен сайт на SPA, аналог Яндекс.Лавки eda.yandex/lavka, c админ-панелью. Хочу отметить что мобильная версия отличается. Реализовать кладр в оформление заказа при вводе адреса доставки (кладр это база всех адресов) кусочек кода из JS который делали prnt.sc/t6jpwd.
Админ панель:
Главная*
информация о заказах
- Имя
- Номер
- Адрес
- Заказ
Добавить товар: редактировать, удалить.
- Название
- Описание
- Фото
- Категория + выбор нескольких категорий, при выборе нескольких отображается в этих категориях
- Цена
- Скидка (в рублях в %)
Добавить категорию: редактировать, удалить.
- Название для вывода на главную
- h1
- title
- description
- Фото *для мобильной версии
*Настройка порядка показа категорий и товаров
Личный кабинет, онлайн оплата, смс подтверждение – не нужно. Просто корзина которая ведет на оформление заказа, ввод имени, телефона и адреса.
В скринах показал каким я вижу сайт, укажите сроки и цену
Заявки фрилансеров
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