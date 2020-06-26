Интернет магазин на SPA

Привет. Нужен сайт на SPA, аналог Яндекс.Лавки eda.yandex/lavka, c админ-панелью. Хочу отметить что мобильная версия отличается. Реализовать кладр в оформление заказа при вводе адреса доставки (кладр это база всех адресов) кусочек кода из JS который делали prnt.sc/t6jpwd.

Админ панель:

Главная*

информация о заказах

- Имя

- Номер

- Адрес

- Заказ

Добавить товар: редактировать, удалить.

- Название

- Описание

- Фото

- Категория + выбор нескольких категорий, при выборе нескольких отображается в этих категориях

- Цена

- Скидка (в рублях в %)

Добавить категорию: редактировать, удалить.

- Название для вывода на главную

- h1

- title

- description

- Фото *для мобильной версии

*Настройка порядка показа категорий и товаров

Личный кабинет, онлайн оплата, смс подтверждение – не нужно. Просто корзина которая ведет на оформление заказа, ввод имени, телефона и адреса.

В скринах показал каким я вижу сайт, укажите сроки и цену