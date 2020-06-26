Правки на Битрикс

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Закрыт5 заявок953 просмотра

Приветствую всех! На сайте с CMS Битрикс (Интернет-магазин на Аспро:Next) сломались 2 вещи:

1. Умный фильтр - при выборе любого параметра фильтрации кнопка "Показать" обесцвечивается. Пока решили включением AJAX, обновление результатов без обновления страницы, но хотелось бы чтобы работало по кнопке.

2.  В мобильной версии на главной странице почему-то что по "Светодиодные светильники", что по "Светодиоды и Модули" открываются подпункты "Светодиодные светильники".

Кого заинтересует пишите - отправлю ссылку на сайт.

AJAX
5 лет назад
Bryzgalov-v
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