Создание интернет магазина на базе битрикс. Лицензию малый бизнес и шаблон покупаем сами. Развернуть из коробки. Настройки. Повесить на хостинг и настройка. Простые банеры. Кассу и доставку не нужно.
Правки на Битрикс
Приветствую всех! На сайте с CMS Битрикс (Интернет-магазин на Аспро:Next) сломались 2 вещи:
1. Умный фильтр - при выборе любого параметра фильтрации кнопка "Показать" обесцвечивается. Пока решили включением AJAX, обновление результатов без обновления страницы, но хотелось бы чтобы работало по кнопке.
2. В мобильной версии на главной странице почему-то что по "Светодиодные светильники", что по "Светодиоды и Модули" открываются подпункты "Светодиодные светильники".
Кого заинтересует пишите - отправлю ссылку на сайт.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины20 заявокЗакрыт5 лет назад
На сайт надо внедрить шаблон: http://cerato2.wp1.zootemplate.com/home-4-supermarket/, чтобы далее была возможность управлять блоками через админку.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сайт https://vilochniy.ru/ (Интернет-магазин на Wordpress, принадлежит нам, на нашем хостинге) нужно скопировать, развернуть на другом домене. При этом закрыть от индексации обеими поисковыми системами. На выходе должен получиться полностью рабочий сайт со всем функционалом, ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен5 лет назад
Закажу парсинг телеграм чатов по своим критериям . Цена ?Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать копию сайта с функционалом + небольшие правки добавить поиск на главную в мобильной версии (подробности в лс). Копия eda.yandex/lavka + Мобильная версия. Хочу отметить что мобильная версия отличается. Нужно сделать ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $117
Полностью разработать интернет магазин с нуля!!!Интернет-магазины46 заявокЗакрыт5 лет назад
Для интернет-магазина нужно реализовать фасетный поиск по каталогу товаров используя elasticsearch, solr, sphinx и т.п. Предложите цену и сроки. В предложении ОБЯЗАТЕЛЬНО дайте ссылки на аналогичные реализованные проекты.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт5 лет назад
сайт 60 wt.ru на битриксе, на основе шаблона Аспро Максимум. Необходимо ускорить мобильную и десктопную версию, скорость загрузки картинок должна быть менее 1 секунды. Основные проблемы сейчас: загружается первая страница раздела, но ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужно разработать простое веб-представительство интернет - магазина с подключением базы данных My SQL с формой регистрации (заказа) в ближайшие сроки. Тему напишу.Интернет-магазины11 заявокЗакрыт5 лет назад