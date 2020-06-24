Создание иконок для оформления интернет-магазина

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен1 заявка182 просмотра

Требуется создать иконки в количестве 30 штук для оформления страниц сайта интернет-магазина.

5 лет назад
AntNat
42 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

kot_lavrynenko
Алексей 
33 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$40
2 дня
Escrow
Большое спасибо за выполненную работу. Все корректировки вносились быстро и правильно. Быстрая и очень качественная работа!
Интересный проект, задание составлено четко и понятно, заказчик всегда на связи для решения вопросов. Буду рад продолжить сотрудничество.

Заявки фрилансеров

kot_lavrynenko
Алексей 
33 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад

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