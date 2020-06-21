Доработать интернет магазин на битриксе.

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Закрыт10 заявок1038 просмотров

Необходимо доработать карточку товара, а именно нужно сделать так чтобы при выборе торгового предложения выбирались соответсвующие фото из галереи в карточке товара и наоборот, чтобы при выборе фото в карточке товара отражалось торговое предложение соответсвующее фотографии.

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