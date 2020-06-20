Настроить шаблон на опенкарте

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок780 просмотров

Есть интернет-магазин на опенкарте 3.0.3.

Нужно настроить ему шаблон: поменять шапку, подвал и страницу товара по аналогии с сайтом конкурента.

Пожалуйста, в заявке укажите ваш опыт работы с опенкартом и фразу «середина июня», чтобы я понял что вы внимательно прочитали. Также прошу сразу указать стоимость работы.

Opencart
5 лет назад
FladeX
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Елена
 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
64 отзыва(-1)
5 лет назад
Артур
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Антон
 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Алексей
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
5 лет назад
Дмитрий
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
5 лет назад
Константин
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сайт на Opencart + экспорт в XML/YML (для Розетки)

    Нужно запустить пустой сайт Opencart, без дизайна и модулей, без наполнения. Никаких специфических запросов. Подключить и настроить экспорт XML/YML под Розетку. Требования розетки https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/pricelist-requirements Указывайте цены в заявках. Не обращаюсь к российским разработчикам.

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Интернет-магазин + Telegram-бот с оплатой через qiwi/bitcoin

    Нужно сделать интернет-магазин по типу магазинов  на площадках https://rents.ho... + Telegram-бота для продажи товаров интернет-магазина. - В боте должны быть категории и под категории товаров ( вложенность до 4-х уровней); ...

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Реализовать систему промокодов в интернет магазине на amiro.cms

    Добрый день. Необходимо реализовать механизм промокодов (купонов) в интернет- магазине на amiro.cms. нужно сделать: Возможность добавлять свои промокоды из Эксель файла или списком в админке. Промокод реализует скидку в рублях: на разные категории ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка и обновление интернет-магазина на OpenCart

    Переработать существующий сайт интернет-магазина (написанный на Joomla 1. и VirtueMart 1.x) на движок OpenCart 3.х с доработкой - необходимо реализовать механизм личного кабинета для документооборота, сверки отчетности. Обмен данными будет идти напрямую между MySQL и ...

    JoomlaMySQLOpencart
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно соединить q-parser и OpenCart

    Задача соединить парсер (В котором зашит поставщик товаров и опции с ценой) с платформой интернет магазина opencart а также наш дизайн простой положить на платформу чтобы в итоге появился действующий каталог и интернет магазин. В ...

    Opencart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить интернет-эквайринг сбербанка и атол онлайн на сайте на Битри

    Сайт на битриксе, шаблон Аспро Максимум, модуль интернет-эквайринга установлен, нужно настроить атол-онлайн (он зарегистрирован), и сделать аналогичную интеграцию в привязанной битрикс24.

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать сайт на Опенкарт 3

    Сделать магазин на Опенкарт 3, аналогичный по функционалу данному: https://www.vivino.com/  Важно сделать такую же структуру с сохранением всей логики работы по функционалу. Цветовую стилистику также сохраняем аналогичной. Приоритет бюджетным предложением, оставляйте ...

    Opencart
    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внести правки в сайт на OpenCart

    Здравствуйте. Необходимо внести правки в сайт (платформа OpenCart) по сформированному ТЗ. Сайт – интернет-магазин, продажа мебели. Сайт: https://forpost-shop.ru. Также необходима базовая SEO оптимизация. Тз прикрепила.

    Opencart
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка сайта на opencart

    Приветствую! Есть пул задач, которые необходимо сделать для сайта https://kartridgem.ru/ Движок opencart. Во вложении список задач. Прошу внимательно с ним ознакомиться. Будет лучше, если оцените каждую задачу в отдельности. Нужны люди с ...

    Opencart
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад