Настроить шаблон на опенкарте

Есть интернет-магазин на опенкарте 3.0.3.

Нужно настроить ему шаблон: поменять шапку, подвал и страницу товара по аналогии с сайтом конкурента.

Пожалуйста, в заявке укажите ваш опыт работы с опенкартом и фразу «середина июня», чтобы я понял что вы внимательно прочитали. Также прошу сразу указать стоимость работы.