Сделать сайт на Опенкарт 3

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт10 заявок706 просмотров

Сделать магазин на Опенкарт 3, аналогичный по функционалу данному: https://www.vivino.com/ 

Важно сделать такую же структуру с сохранением всей логики работы по

функционалу. Цветовую стилистику также сохраняем аналогичной.

Приоритет бюджетным предложением, оставляйте заявки с указанием антиспама "опен 3". Спасибо.

Opencart
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maximuiz
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