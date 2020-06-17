Доработка модуля simpl корзины заказа Opencart 2.3

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Закрыт2 заявки683 просмотра

Требуется доработка модуля simpl корзины заказа Opencart 2.3 

Доработка согласно ТЗ

1. Изменить визуально согласно отрисованному дизайну из файла PSD

2. Доработать не хватающий функционал описан в файле ТЗ

Внимание, буду работать только с конечным исполнителем, шаблонные ответы на заявку в игнор, перекупы в игнор, ТОЛЬКО КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!! 

Ознакомьтесь с представленным файлом и ответьте на вопросы:

1. Как будите решать задачу?

2. Срок реализации

3. Цена

Opencart
5 лет назад
Banditman74
Михаил 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Павел
 
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Антон
 
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