Требуется доработка модуля simpl корзины заказа Opencart 2.3

Доработка согласно ТЗ

1. Изменить визуально согласно отрисованному дизайну из файла PSD

2. Доработать не хватающий функционал описан в файле ТЗ

Внимание, буду работать только с конечным исполнителем, шаблонные ответы на заявку в игнор, перекупы в игнор, ТОЛЬКО КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!

Ознакомьтесь с представленным файлом и ответьте на вопросы:

1. Как будите решать задачу?

2. Срок реализации

3. Цена