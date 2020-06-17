Добрый день. Требуется написать ТЗ для сайта оптового интернета магазина одежды. Более подробную информацию расскажу выбранному исполнителю.
Доработка модуля simpl корзины заказа Opencart 2.3
Требуется доработка модуля simpl корзины заказа Opencart 2.3
Доработка согласно ТЗ
1. Изменить визуально согласно отрисованному дизайну из файла PSD
2. Доработать не хватающий функционал описан в файле ТЗ
Внимание, буду работать только с конечным исполнителем, шаблонные ответы на заявку в игнор, перекупы в игнор, ТОЛЬКО КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!
Ознакомьтесь с представленным файлом и ответьте на вопросы:
1. Как будите решать задачу?
2. Срок реализации
3. Цена
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины15 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать небольшой адаптивный интернет-магазин на Битриксе (до 10 товаров) + подключить модуль оплаты-доставки от сервиса https://grastin.ru/ > Какой пакет Битрикс подойдет? (хотелось бы знать его стоимость и ежегодное обслуживание) ...Интернет-магазины16 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо подключить базу фотографий и доработать страницу результатов поиска и карточку товаров в интернет-магазине на 1С Битрикс. ТЗ прилагаю.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! ТЗ https://docs.google.com/document/d/1yID8wMbwnlUO04wez8CIzOw-y5u4Eym6s5KXZ6B-M70/edit?usp=sharing Интернет магазин Физали - можно посмотреть Шаблон - Journal По пунктам можно задавать вопросы Антиииспаам - "физали2020", кто не пишет в начале сообщения - в спам=)Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $18
Потрібно парсернути сайт , наберіть для уточнення замовлення.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно внедрить верстку для интернет-магазина на битриксе.Верстка адаптивная. Страницы: главная, страница каталога, страница товара, корзина с оформлением заказа, страница избранного, результатов поиска, статичные информационные страницы, авторизация/регистрация/восст.пароля - в целом все страницы ИМ с попапами, ...Интернет-магазины13 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Есть сайт https://e-zoo.by/, сделанный на CMS системе Simpla. Необходимо реализовать следующую задачу: Через данный интернет-магазин нужно реализовать продажу товаров в физических магазинах. На данный момент, склад товаров только один. Планируется ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $25
Нужен модуль для загрузки xml файла в опенкарт3. В файле категории, товары, картинки, характеристики краткие и полные, цена, код уткзед, код товара, код поставщика. Описание в прикреплённом файле. Нужно загружать файл несколько раз в день ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт5 лет назад