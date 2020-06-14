Доработка сайта на Simpla

Добрый день!

Есть сайт https://e-zoo.by/, сделанный на CMS системе Simpla. Необходимо реализовать следующую задачу:

Через данный интернет-магазин нужно реализовать продажу товаров в физических магазинах. На данный момент, склад товаров только один.

Планируется открыть несколько новых магазинов с собственными складами, в которых ассортимент товаров будет отличаться от существующего.

Когда клиент попадает на сайт и по геолокации его определяет, что он из города Гродно, к примеру, должны подгружаться данные товары этого города (новый город с собственным складом).

Продублирую, что товары на разных складах отличаются по наличию, количеству и т.д. И планируется открыть несколько таких магазинов со складами.

Можно реализовать данную задачу в CMS Simpla? Если да, укажите стоимость и время разработки.