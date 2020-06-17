Сделать модуль opencart для загрузки xml файла

$25
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Закрыт3 заявки645 просмотров

Нужен модуль для загрузки xml файла в опенкарт3. В файле категории, товары, картинки, характеристики краткие и полные, цена, код уткзед, код товара, код поставщика. Описание в прикреплённом файле. Нужно загружать файл несколько раз в день по крону. Доступ к файлу через логин и пароль.

Opencart
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