Доработки по сайту на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок492 просмотра

Выполнить доработки по сайту на OpenCart. Техническое задание во вложении.

Укажите, пожалуйста стоимость и сроки.

Opencart
5 лет назад
isk-intel
36 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Сергей
 
45 лет
21 год в сервисе
Был
5 лет назад
37 отзывов
5 лет назад
Артур
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Дмитрий
 
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
20 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать интернет магазин на Shopify по примеру текущей версии

    Создать интернет магазин на Shopify Есть текущий магазин, сделан на opencart.  В магазине есть фильтрация товаров (диванов), отзывы, выборка ткани для дивана.  Тоже самое нужно и Shopify  языки сайта: укр/рус

    OpencartShopify
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать сайт Wordpress + Woocommerce (ВкусЕсть)

    Корректировки сайта: 1. Поправить ссылку на инстаграм в Контактах на главной странице и в разделе "Контакты" (не кликается) 2. В каталоге есть сортировка с использованием меток (например, в пирогах, выбираем "с курицей". Нужно: ...

    WooCommerceWordPress
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Блок доставок

    Интернет магазин разрабатывается на crm Битрикс При оформлении заказа используется стандартный модуль sale.order.ajax Необходимо допилить блок с выбором службы доставки Если пользователь выбирает "Доставка" - ему предлагается выбор - СДЭК или ГУРУ (СДЭК уже готов) При выборе пункт «Самовывоз», ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать загрузку каталога от поставщика на сайт на Битрикс.

    Необходимо доработать загрузку данных от поставщика на сайт.  Сайт на 1С-Битрикс, 60wt.ru, шаблон Аспро-Максимум.   Выгрузка представляет собой файлы в формате XML или CSV — отдельные для каждого клиента. Обновление файлов ...

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать два сайта

    Ищется программист на доработку двух сайтов на ВП. Необходимо качественно поработать над страницей чекаута обоих. И улучшить скорость на мобильных версиях обоих. Цену выставляйте предварительную. junior - просьба не писать. midl ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Интернет магазин

    Создание интернет магазина. Будет работать в болгарии на домене .bg/ В прикрепленных файлах будет техническое задание. Просьба кто его не читал не беспокоить.

    Интернет-магазины24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется консультация по Яндекс Маркету

    Ищу человека имеющего опыт по продвижению товаров в Яндекс Маркете. Ситуация такая: подключили наш магазин к маркету, настроили стратегии, поставили высокие ставки, но нет кликов. Примерный список вопросов на который хотелось бы получить ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт на Joomla + Virtuemart

    $150

    Нужно создать магазин на Joomla + Virtuemart с адаптивной вёрсткой.  ТЗ и дизайн страниц для наглядности в приложении.  Просьба в заявке указывать примерно время создания и цену или дополнительные вопросы.

    Joomla
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад