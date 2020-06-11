Сайт на Joomla + Virtuemart

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки683 просмотра

Нужно создать магазин на Joomla + Virtuemart с адаптивной вёрсткой. 

ТЗ и дизайн страниц для наглядности в приложении. 

Просьба в заявке указывать примерно время создания и цену или дополнительные вопросы.

Joomla
5 лет назад
Chistoff
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