Необходимо установить легкую CMS систему с минимальным шаблоном дизайна адаптивную для дектопа и мобайл версии для возможности выполнять покупки через корзину с оплатой и выбора отделения НП и поиском по сайту Сделать регулярное копирование ...
Сайт на Joomla + Virtuemart
Нужно создать магазин на Joomla + Virtuemart с адаптивной вёрсткой.
ТЗ и дизайн страниц для наглядности в приложении.
Просьба в заявке указывать примерно время создания и цену или дополнительные вопросы.
Заявки фрилансеров
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