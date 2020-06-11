Хочу максимально улучшить сайт, рассмотрю ваши варианты.

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Закрыт3 заявки549 просмотров

Прикрепил маленький опрос. Выберу кандидата на основании тз.docx

5 лет назад
victoryordeath
Андрей 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад
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5 лет назад
Анна
 
39 лет
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Была
5 лет назад
5 лет назад
Кисляк
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад