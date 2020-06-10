Доработка вывода информации доставки на шаблоне insales

Нужно вывести на странице товара информацию о том сколько осталось до бесплатной доставки Цифра должна быть статичной

Сейчас можно посмотреть здесь как это выглядит https://www.7organic.ru/

https://prnt.sc/sx98c2 - сейчас выводится сумма минимального заказа, нужно дополнительно выводить сумму до бесплатной доставки для

Сейчас выводится нижняя цифра https://prnt.sc/sx9bme