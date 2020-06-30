Спарсить (скопировать) товары, категории и атрибуты с другого сайта.

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Завершен7 заявок744 просмотра

Необходимо перенести все товары, категории и атрибуты с другого сайта. Как именно вручную или парсером без разницы. Предлагайте цену и срок.

Сайт донор: https://zel-dveri.ru

Сайт куда переносим (bitrix): www.dverka-zelenograd.ru

5 лет назад
R0LeXx
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$120
12 дней
Задачка оказалась не из легких
Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

Илья
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
47 отзывов
5 лет назад
artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
558 отзывов(-1)
5 лет назад
Евгений
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
148 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Роман
 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
51 отзыв
5 лет назад