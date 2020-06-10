Программист для Shopify

Добрый день!

Требуется программист по работе на CMS Shopify. Необходимо внести некоторые правки по уже действующем сайту.

Сайт - http://vicontbenua.com/

Список изменений:

На главной странице сайта заменить баннер на формат кольцевой галереи с автоматическим прокрутом;

Карточка товара:

-под каждой единицей товара внизу сделать предложение посмотреть нескольких моделей часов с фото;

-добавить в каждую карточку товара кнопку "Купить в 1 клик" (где будет выполняться заполнение лид-формы);

-расположить несколько выгод/преимуществ на странице с товаром;

-сформировать товарный фид на все товары (12 наименований товаров всего).

*Возможно в процессе обсуждений со стороны кандидата будут предложения по улучшению или дополнения списка несколькими пунктами.

Просьба писать примерные сроки выполнения и стоимость в евро. Рассматриваются кандидаты с опытом на данной площадке и отзывами.

Спасибо. Надеюсь на ваши отклики)