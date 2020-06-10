Необходимо перенести все товары, категории и атрибуты с другого сайта. Как именно вручную или парсером без разницы. Предлагайте цену и срок. Сайт донор: https://zel-dveri.ru Сайт куда переносим (bitrix): www.dverka-zelenograd.ru
Программист для Shopify
Добрый день!
Требуется программист по работе на CMS Shopify. Необходимо внести некоторые правки по уже действующем сайту.
Сайт - http://vicontbenua.com/
Список изменений:
На главной странице сайта заменить баннер на формат кольцевой галереи с автоматическим прокрутом;
Карточка товара:
-под каждой единицей товара внизу сделать предложение посмотреть нескольких моделей часов с фото;
-добавить в каждую карточку товара кнопку "Купить в 1 клик" (где будет выполняться заполнение лид-формы);
-расположить несколько выгод/преимуществ на странице с товаром;
-сформировать товарный фид на все товары (12 наименований товаров всего).
*Возможно в процессе обсуждений со стороны кандидата будут предложения по улучшению или дополнения списка несколькими пунктами.
Просьба писать примерные сроки выполнения и стоимость в евро. Рассматриваются кандидаты с опытом на данной площадке и отзывами.
Спасибо. Надеюсь на ваши отклики)
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