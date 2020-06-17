Доработать интернет-магазин по ТЗ (Wordpress + Woo)

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен1 заявка242 просмотра

Необходимо доработать данный магазин https://zolotayapodkova.mk.ua по пунктам в прикрепленном ТЗ. Попап с уведомлением о нерабочих часах делать не нужно.

WordPress
5 лет назад
olegmukom
Олег 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$80
6 дней
Escrow
Хороший опыт работы с Вордпрессом и Woocommerce с небольшими пробелами. Думаю будем обращаться еще за другими проектами
Спасибо Олегу за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад