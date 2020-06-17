Разработать или предоставить по шаговый бизнес план магазина авто запчасти интернет магазин авито соц сети
Доработать интернет-магазин по ТЗ (Wordpress + Woo)
Необходимо доработать данный магазин https://zolotayapodkova.mk.ua по пунктам в прикрепленном ТЗ. Попап с уведомлением о нерабочих часах делать не нужно.
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