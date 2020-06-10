Создание магазина Вконтакте

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Добрый день.

Необходимо сделать магазин Вконтакте. Этапы опишу ниже. При откликах указывать примерную стоимость работы, желательно за каждый этап в отдельности.

1. Создать сообщество, подключить функционал магазина. Оформить шапку сообщества и логотип. Сделать меню

2. Спарсить данные с сайта https://www.moysalon.ru/ по определенным брендам (всего около 1500 наименований). Загрузить товары в ВК(2 фото, название, описание). Создать подборки товаров Вконтакте исходя из категории товара на сайте (например: шампуни, краска для волос и т.д.). Раскидать товар по подборкам

3. Написать скрипт обновления цен по csv файлу. Файл будет выгружаться на ftp в формате csv, скрипт должен подхватывать его по расписанию и обновлять цены и наличие. Предварительно нужно сопоставить прайс поставщика и номенклатуру с вышеуказанного сайта.

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