Создать сайт на CMS + парсинг и перенос информации с одного сайта

Необходимо установить легкую CMS систему с минимальным шаблоном дизайна адаптивную для дектопа и мобайл версии для возможности выполнять покупки через корзину с оплатой и выбора отделения НП и поиском по сайту

Сделать регулярное копирование информации с одного ресурса и перенести на домен и установленную CMS

какую информацию необходимо копировать и записывать в БД и ее периодичность обновления

С cайта https://farmasi.ua/

Контент обновляется раз в месяц 1-го числа и дополнительно по нажатию кнопки обновления для принудительного выполнения через админку

Что нудно перенести и обновлять

Слайдер Категории (каталог) товара

ПДФ каталог

Товар и его связка с категориями (хлебные крошки пути в категории)

Фото

Лейбы

Название товара

Код товара

Старая цена

Новая цена

Информация с ББ баллами

Описание товара

Товары категории из карточки

После переноса (обновления) контента ссылки не должны ссылаться на сайт донора

Товары которых нет больше в новой обновлении не должны быть доступны для клиентов

Клиент должен иметь возможность добавить товары в корзину и выполнить завершение покупки Форма которая необходима для завершения покупки

Фамилия

Имя

Отчество

Телефон

Данные для Новой Почты

Город + Отделение/почтомат + расчет суммы для доставки НП