Добрый день! На сайте возникла проблема после обновления сайта на движке 1с Битрикс, после сайт начал давать сбой изменились url, пропали разделы такие как блог и другие также большинство выдают 404 ошибку ...
Создать сайт на CMS + парсинг и перенос информации с одного сайта
Необходимо установить легкую CMS систему с минимальным шаблоном дизайна адаптивную для дектопа и мобайл версии для возможности выполнять покупки через корзину с оплатой и выбора отделения НП и поиском по сайту
Сделать регулярное копирование информации с одного ресурса и перенести на домен и установленную CMS
какую информацию необходимо копировать и записывать в БД и ее периодичность обновления
С cайта https://farmasi.ua/
Контент обновляется раз в месяц 1-го числа и дополнительно по нажатию кнопки обновления для принудительного выполнения через админку
Что нудно перенести и обновлять
Слайдер Категории (каталог) товара
ПДФ каталог
Товар и его связка с категориями (хлебные крошки пути в категории)
Фото
Лейбы
Название товара
Код товара
Старая цена
Новая цена
Информация с ББ баллами
Описание товара
Товары категории из карточки
После переноса (обновления) контента ссылки не должны ссылаться на сайт донора
Товары которых нет больше в новой обновлении не должны быть доступны для клиентов
Клиент должен иметь возможность добавить товары в корзину и выполнить завершение покупки Форма которая необходима для завершения покупки
Фамилия
Имя
Отчество
Телефон
Данные для Новой Почты
Город + Отделение/почтомат + расчет суммы для доставки НП
- Подключить виджет для оплаты картой
- Наложенный платеж на НП
Заявки фрилансеров
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