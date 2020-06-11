Создать сайт на CMS + парсинг и перенос информации с одного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок738 просмотров

Необходимо установить легкую CMS систему с минимальным шаблоном дизайна адаптивную для дектопа и мобайл версии для возможности выполнять покупки через корзину с оплатой и выбора отделения НП и поиском по сайту

Сделать регулярное копирование информации с одного ресурса и перенести на домен и установленную CMS

какую информацию необходимо копировать и записывать в БД и ее периодичность обновления

С cайта https://farmasi.ua/

Контент обновляется раз в месяц 1-го числа и дополнительно по нажатию кнопки обновления для принудительного выполнения через админку

Что нудно перенести и обновлять

Слайдер Категории (каталог) товара 

ПДФ каталог 

Товар и его связка с категориями (хлебные крошки пути в категории) 

Фото  

Лейбы

Название товара

Код товара

Старая цена

Новая цена

Информация с ББ баллами

Описание товара

Товары категории из карточки

После переноса (обновления) контента ссылки не должны ссылаться на сайт донора

Товары которых нет больше в новой обновлении не должны быть доступны для клиентов 

Клиент должен иметь возможность добавить товары в корзину и выполнить завершение покупки Форма которая необходима для завершения покупки

Фамилия 

Имя 

Отчество

Телефон

Данные для Новой Почты

Город + Отделение/почтомат + расчет суммы для доставки НП

  • Подключить виджет для оплаты картой
  • Наложенный платеж на НП
5 лет назад
adduakiev
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Артур
 
42 года
10 лет в сервисе
Был
час назад
26 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
61 отзыв
5 лет назад
Влад
 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
92 отзыва
5 лет назад