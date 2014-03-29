adduakiev

Константин adduakiev

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

почта:

adduakiev at гмайл. kom

Работа по ПриватBank переводы по Приват24 или при встречах.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сбор информации из интернета в Excel

    Требуется собрать базу данных по компаниям, предоставляющим курсы массажа в Украине. Необходимо указать контакты, ссылки на сайты, услуги и потоки обучения. Оплата возможна через Privat24 или PayPal после выполнения заказа.

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт на CMS + парсинг и перенос информации с одного сайта

    Необходимо установить легкую CMS систему с минимальным шаблоном дизайна адаптивную для дектопа и мобайл версии для возможности выполнять покупки через корзину с оплатой и выбора отделения НП и поиском по сайту Сделать регулярное копирование ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить шаблон magento 2

    Добрый день! Необходимо настроить шаблон для магазина Magento 2.3 По примеру продавца шаблона доп. установить рус язык/ укр язык Оплата на карту Альфа/Приват24

    Magento
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обновить Magento 2.1.10 доследней версии

    Обновить текущий dev магазин до последней версии и выполнить нужную настройку при необходимости  Установить все необходимые компоненты обновления для Magento на сервере Выполнить установку пакетного Шаблона на магазин ...

    Magento
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка Логотипа для TM

    Добрый день! 1. Необходимо разработать современный логотип для интернет-компании.   2.Название бренда, который будет упоминаться в логотипе:   Eng: AID ; Ru АИД ;  Uk_ua АІД 3. Общие сведения о компании:  Наша система онлайн интернет-бронирования ...

    Логотипы и Знаки15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Revolution Slider

    Добрый день! Для нового интернет магазина требуется  создать 5 тематических слайдов и разместить их в среде Revolution Slider для главной страницы (вместо старых шаблонных) http://new.xn----8sbaracqvvbzhyed.com.ua/  (apteka / apteka111) ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется графические иконки для категорий товара

    Добрый день! Требуется для сайта интернет-аптеки графические элементы для обозначений категорий тематики. Тематика верхнего уровня категорий Лечебная косметика Лекарства  Детские товары  Гигиена Иконки будут ...

    Иконки и Пиксель-арт10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Контент для сайта

    Добрый день! В виду переезда сайта и его полным редизайном  Требуется: 1. Создать на новом сайте страницы и перенести контент с старого + его вычитка правка форматирование под новый стиль + картинки ...

    Magento
    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение ИМ

    Добрый день! Требуется удаленный сотрудник для наполнения ИМ Желательно который любить работать с медикаментами, детским ассортиментом, лечебной косметикой и понимающий в этой специфике товара. (не принципиально) ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнение ИМ

    Добрый день! Требуется удаленный сотрудник для наполнения ИМ Желательно который любить работать с лечебной косметикой (аптечным ассортиментов в будущем) и понимающий в этой специфике товара. ...

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

sergey89d
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Добавить валидацию в PHP и адаптивная форма
BootstrapPHP
Отличный заказчик. Оплата своевременная, можно с ним работать.
Рекомендую. Сделал по заданию.
Ответный отзыв
Miro_Slava
Мирослава 
41 год
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Наполнение ИМ
Спасибо за сотрудничество! Рекомендую!
Отличный исполнитель. Сделано четко, быстро, так как нужно было. Рекомендую к работе. Не подведет.
Ответный отзыв