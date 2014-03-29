Требуется собрать базу данных по компаниям, предоставляющим курсы массажа в Украине. Необходимо указать контакты, ссылки на сайты, услуги и потоки обучения. Оплата возможна через Privat24 или PayPal после выполнения заказа.
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