Наполнение ИМ

Добрый день!

Требуется удаленный сотрудник для наполнения ИМ

Желательно который любить работать с медикаментами, детским ассортиментом, лечебной косметикой и понимающий в этой специфике товара. (не принципиально)

Необходимо причесать товары в интернет магазине на движке «Магенто» если нужна помощь объясню как работать

Все товары уже заведены в справочник товара, всем товарам присвоены все атрибуты

На сегодня товаров около 17000 шт.

Есть часть товаров которая уже с описанием и фотографией, большая часть это отсутствует

Требования к фотографиям.

Фотографии могут быть только качественные, размер фотографий не должен быть меньше 200*200 можно и большие но не больше 1024 по одной из сторон фотографии, фотографии должны быть аккуратны из открытых источников интернет с сайтов производителей, и т.д. без водяных знаков с аккуратным фоном

Необходимо

Рекомендую работать исключительно по брендово или по категориям на выбор исполнителя. Взять бренд и привести все товары в нужный вид (фото, описание) если необходимо откорректировать название из-за ошибки автоматического перевода.

Описание товара должно быть выполнено в одном виде о котором сообщу при выборе или можно посмотреть товары которые уже наполненные товаром и описанием

Если нет фотографии или фотография кривая или с водяными знаками, найти качественную фотографию данного товара в интернете и присвоить его в ЦМС, а старую фотографию снять с активности

Если нет описания найти его в интернете, если есть видео по продукции также разместить.

Этап работ.

Первый этап – мы согласовываем с исполнителем один (два) бренда или категорию.

Первая категория будет детское питание

в котором 21 бренд

в количестве товаров сегодня 459

Заказчик производить калькуляцию таких позиций и согласовывает сумму работ с исполнителем.

Заказчик сообщает пароль логин к ЦМС и сообщает как необходимо работать.

Исполнитель на протяжении срока выполняет работы, как только исполнитель завершил работу он передает выполненную работу заказчику.

Заказчик принимает работу, если все выполнено как оговаривалось, заказчик оплачивает работу за выполненные позиции.

Заказчик согласовывает этап работы по остальным позициям.

Для связи жтолк adduakiev

почта adduakiev sobaka gmail точка com

Желательно чтобы исполнитель был из Украины для удобной оплаты.

Форма оплаты.

На карточку privat24 или другой банк укр или наличными при встрече, также возможно другие денежные переводы.

Прошу в заявках указывать стоимость работ по позиционно (за одну позицию) с расчетом на долгосрочную перспективу т.к. работ с наполнением товаров и другие работы по сайту будет много.

Примерно требуемых работ в количестве

8228 позиций и более

Но их будем делать постепенно

сообстенно сам сайт www.интернет-аптека.com.ua