Проект по контент-менеджменту сайта www.businesscom.biz, а так же групп в социальных сетях.
Прописать ключевые слова
Работа заключается в следующем - есть открытки, их очень много. Нужно к каждой написать теги для поиска, чтобы индексировали поисковики, т.е. ключевые слова. Заявки скрыты. Предпочтение - наименьшей цене.
Заявки фрилансеров
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