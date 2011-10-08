Прописать ключевые слова

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок233 просмотра

Работа заключается в следующем - есть открытки, их очень много. Нужно к каждой написать теги для поиска, чтобы индексировали поисковики, т.е. ключевые слова. Заявки скрыты. Предпочтение - наименьшей цене.

14 лет назад
mvtk
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров