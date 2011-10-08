Надо разместить рекламу

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка180 просмотров

Надо разместить рекламу в соц сетях, в ваших рассылках , на ваших сайтах. Реклама будет подбираться соответственно вашей тематике. Для получения рекламы и уточнения суммы вашего заработка напишите на указанный эл.адрес: uma3398@@mail.ru

14 лет назад
kleopatra35
Белоусова 
54 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнение ИМ товарами.

    Товары уже есть на сайте. Товаров много. Даю образец, у которого все нужные поля заполнены. с сайта донора требуется 1. Вставить фотки к товарам. 2. Подправить/добавить краткое описание товара. 3. ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подбор фотографий к товарам

    Задача состоит из двух частей: 1. Есть список производителей товаров. Более 800 производителей. Нужно найти для каждого из производителей сайт и проверить, есть ли на сайте фото продукции. У многих производителей нет регионального сайта. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнение сайта

    Наполнение сайта ИТ тематики - статьями, полезными ссылками, видами услуг - костяк предоставляеться . Необходимо красиво описать и выразить это на сайте. Предварительная ссылка на сайт, который в процессе разработки: http://93962.coffeepo.web.hosting-test.net/

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Размещение объявления на UA досках объявлений

    $50

    Требуется разместить одно объявление на популярных украинских досках объявлений. В теле объявления будет текст предлагающий купить или заказать ОПТОМ товары (уточним какие при разговоре с исполнителем). От исполнителя хочется услышать примерное кол-во досок ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнение сайта

    Требуется контент-менеджер. Обязанности - наполнение сайта с каталогом товарами - внесение описаний и фото в карточки товара. Сайт - http://soffitta.ru/, пример карточки товара - http://soffitta.ru/catalog/canada/aura/hunny-banny-new/jv6208byk.html (до конца не заполнено) Оплата сдельно. ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Добавление статей

    Необходимо добавить 50 статей на сайт. Уже есть html-код. Все что нужно: копировать-вставить. Два поля: Заголовок и текст статьи. Ищу исполнительного человека.

    HTML
    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад