Добавление статей

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Закрыт13 заявок229 просмотров

Необходимо добавить 50 статей на сайт. Уже есть html-код. Все что нужно: копировать-вставить.

Два поля: Заголовок и текст статьи. Ищу исполнительного человека.

HTML
14 лет назад
RakkaTakkaN
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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