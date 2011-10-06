Наполнить детский интернет-магазин

Нужно наполнить сайт товарами, фото+описание(контент)300 символов, около 500 товаров. Бюджет 3000грн. сроки около месяца, то есть не срочно, (но качественно должно быть),поэтому и оплату такую поставили. Но выслушаем всех,пишите, нам не срочно,поэтому кому не помешает ...