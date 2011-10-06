Наполнить детский интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт20 заявок277 просмотров

Требуется добавить в интернет-магазин порядка 100 товаров (автокресла, коляски, кроватки, постель).

Откуда брать товары есть. Также нужно немного изменить описание каждого товара - добавить уникальности.

14 лет назад
olgaZavoloka
Ольга 
41 год
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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