Наполнение интернет- магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт40 заявок537 просмотров

Нужно наполнить сайт товарами, фото+описание(контент)300 символов, около 500 товаров. Бюджет 3000грн. сроки около месяца, то есть не срочно, (но качественно должно быть),поэтому и оплату такую поставили. Но выслушаем всех,пишите, нам не срочно,поэтому кому не помешает лишняя работа на столь скромное вознаграждение. Спасибо!)

14 лет назад
Libertyalina
Алина 
42 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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