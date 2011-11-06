Наполнение сайта

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Завершен8 заявок383 просмотра

Приветствую,

необходимо наполнить сайт ГОТОВЫМ контентом. Текст + фото (портфолио из готовых работ агентства, все есть). Основной контент - фотографии.

Сайт(админка) на базе конструктора Plesk Sitebuilder. По ссылке демо режим http://www.reg.ru/service/plesk_sitebuilder

Предварительный список разделов:

ГЛАВНАЯ (текст + картинки-сылки на соответствующие разделы галереи, контент готовый уже есть)

ПРО НАС

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ (галерея, фото готовые уже есть, нужно только пожать размер)

МЫ НАХОДИМСЯ (скриншот карты)

разделы галереи:

 наружная реклама

• печать и монтаж баннеров

• изготовление, монтаж/демонтаж наружной рекламы (вывески, указатели, световые буквы)

 монтаж сэндвич-панелей

 монтажные и общестроительные работы

• облицовка фасадов (отделка, комплексный/косметический ремонт, сайдинг)

• ремонт кровель

• изготовление и установка водосточной системы

• изготовление и монтаж металлоконструкций

• изготовление и установка заборов любого типа

 промышленный альпинизм, высотные работы

• наружное утепление стен, ремонт межпанельных швов

• покраска высотных сооружений (кранов, судов, металлических изделий, фасадов зданий, высотных сооружений)

 световое оформление

• архитектурная подсветка (монтаж и подключение световых элементов для подсветки зданий)

• декоративная светотехника (оформление фасадов зданий, прилегающих территорий, деревьев, витрин и др. дюралайтом/световым шнуром)

 сезонные работы

• спил аварийных деревьев и сучьев

• уборка с крыш снега и льда

• клининговые услуги (мойка витражей, окон, фасадов зданий)

 аренда автовышки

14 лет назад
bloginalex
Александр 
52 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

feniks_78
Юрий 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$7
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Порядочный заказчик. Совместная работа понравилась. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
masqnq
61 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$100
7 дней
Все было великолепно! Светлана - умница! Советую.
Четкое ТЗ, доброжелательное решение возникающих по ходу работу работы вопросов, своевременная оплата Александр порядочный и хороший заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

feniks_78
Юрий 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
masqnq
61 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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