Нужны 2 сообразительных постера для наполнения форума по тематике "Ремонт квартир". Нужно разбираться в этом вопросе. 1 пост 3р - не менее 300 зн без пробелов. Копировать контент с других ...
Наполнение сайта
Приветствую,
необходимо наполнить сайт ГОТОВЫМ контентом. Текст + фото (портфолио из готовых работ агентства, все есть). Основной контент - фотографии.
Сайт(админка) на базе конструктора Plesk Sitebuilder. По ссылке демо режим http://www.reg.ru/service/plesk_sitebuilder
Предварительный список разделов:
ГЛАВНАЯ (текст + картинки-сылки на соответствующие разделы галереи, контент готовый уже есть)
ПРО НАС
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ (галерея, фото готовые уже есть, нужно только пожать размер)
МЫ НАХОДИМСЯ (скриншот карты)
разделы галереи:
наружная реклама
• печать и монтаж баннеров
• изготовление, монтаж/демонтаж наружной рекламы (вывески, указатели, световые буквы)
монтаж сэндвич-панелей
монтажные и общестроительные работы
• облицовка фасадов (отделка, комплексный/косметический ремонт, сайдинг)
• ремонт кровель
• изготовление и установка водосточной системы
• изготовление и монтаж металлоконструкций
• изготовление и установка заборов любого типа
промышленный альпинизм, высотные работы
• наружное утепление стен, ремонт межпанельных швов
• покраска высотных сооружений (кранов, судов, металлических изделий, фасадов зданий, высотных сооружений)
световое оформление
• архитектурная подсветка (монтаж и подключение световых элементов для подсветки зданий)
• декоративная светотехника (оформление фасадов зданий, прилегающих территорий, деревьев, витрин и др. дюралайтом/световым шнуром)
сезонные работы
• спил аварийных деревьев и сучьев
• уборка с крыш снега и льда
• клининговые услуги (мойка витражей, окон, фасадов зданий)
аренда автовышки
Выбранные исполнители
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
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