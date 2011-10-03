Наполнение форума

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки312 просмотров

Нужны 2 сообразительных постера для наполнения форума по тематике "Ремонт квартир".

Нужно разбираться в этом вопросе.

1 пост 3р - не менее 300 зн без пробелов. Копировать контент с других ресцрсов запрещено.

14 лет назад
Phantazm
Евгений 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Поиск производителей самоуничтожающихся устройств.

    $50

    Клиенту требуется список сайтов производителей самоуничтожающихся устройств для презентаций. Основные требования: Возможность отображения power point презентаций Подключение проектора. Переносимо в дипломате, не тяжелее 5 кг. Работа от ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина. Сноуборды.

    $300

    Требуются ответственный человек для добавления товара в интернет-магазин www.realfree.ru Специализация магазина: сноуборды, крепления, ботинки, одежда, шлемы и маски. Необходимо добавлять новые коллекции. Работа кропотливая и требует хорошего внимания. В ...

    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение сайта, добавить 200 товаров

    $50

    наполнение сайта добавить 200 товаров на сайт с фото, ценой, артикулом, кратким описанием, ключевыми словами и полным описанием с таблице в HTML (работа в Dreaьveaver обязательно) или другом редакторе по мере наполнения описания

    HTML
    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Найти картинки сельского пейзажа

    Нужно найти картинки сельского пейзажа, именно сельского, а не "колхозного", размер картинок не менее 800*533 пикселя. ПОЖЕЛАНИЯ Солнечная погода, пейзаж среднерусской полосы - ёлочки, берёзки, деревенский домик, желательно на ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнения сайта

    Доброго времени суток, нужны люди для копи-паста. Работа на длительный срок,как минимум на год. Все товаров более 500000 1 товар - 1руб.Возможно повышение цены вопроса. За подробной информацией стучаться 375шесть80семь

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение Интернет-магазина (около 200 позиций)

    Добрый день! СРОЧНО!!! Необходимо наполнить Интернет-магазин на борнете, кто не знаком с движком - движок не сложный, нужно только начальное знание html, а лучше программа dreamweaver под рукой. Наполнить около ...

    HTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина

    $250

    Ищется человек для наполнения интернет магазина бытовой техники Главные требования: - Базовые знания Photoshop - Базовые знания HTML - Усидчивость - Ответственность - Постоянно на связи

    HTML
    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Формирование прайса интернет-магазина.

    ВНИМАНИЕ ОПИСАНИЕ В ТЕХЗАДАНИИ ИЗМЕНИЛОСЬ. Все кто подал заявки прошу ознакомиться повторно. Установлен бюджет! Нужно вытянуть информацию и картинки с англоязычного интернет-магазина одежды и забивать в простенькую форму. Наименования товаров и описание ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад