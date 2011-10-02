Имеется сайт интернет-магазина, который будет продавать портативную электронную технику. Адрес сайта - http://notebukov.net Имеется блог на движке Word Press. Адрес сайта блога - http://notebukov.info. Тематика блога - соответствующая : ноутбуки, нетбуки, планшетные ...
Требуется ручной сбор данных в Excel
От меня:
- список URL магазинов;
- шаблон таблицы Excel для сбора данных.
От вас требуется ручной сбор контактных данных магазинов.
Поля, которые нужно будет заполнить
- url обратной связи;
- телефон;
- ICQ;
- E-mail.
Объем работы большой.
Работа строго проверяется.
Выдаю url по 50-100 штук, в зависимости от вашей скорости работы.
Пишите цену на работу и сроки.
С уважением, Владимир.
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