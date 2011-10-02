Требуется ручной сбор данных в Excel

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Закрыт34 заявки462 просмотра

От меня:

- список URL магазинов;

- шаблон таблицы Excel для сбора данных.

От вас требуется ручной сбор контактных данных магазинов.

Поля, которые нужно будет заполнить

- url обратной связи;

- телефон;

- ICQ;

- E-mail.

Объем работы большой.

Работа строго проверяется.

Выдаю url по 50-100 штук, в зависимости от вашей скорости работы.

Пишите цену на работу и сроки.

С уважением, Владимир.

14 лет назад
Y-post
31 год
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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