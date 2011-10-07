Наполнение Интернет-магазина (около 200 позиций)

Добрый день!

СРОЧНО!!!

Необходимо наполнить Интернет-магазин на борнете, кто не знаком с движком - движок не сложный, нужно только начальное знание html, а лучше программа dreamweaver под рукой.

Наполнить около 200-300 позиций. Сроки - начать обязательно сегодня (около 50 - 100 позиций), а остальное в течении недели.

Оплата: 6 руб. позиция (краткое, полное описания и фото) - источник есть, копировать все от туда.

В дальнейшем возможно долгосрочное сотрудничество.