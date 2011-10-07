Наполнение Интернет-магазина (около 200 позиций)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен13 заявок321 просмотр

Добрый день!

СРОЧНО!!!

Необходимо наполнить Интернет-магазин на борнете, кто не знаком с движком - движок не сложный, нужно только начальное знание html, а лучше программа dreamweaver под рукой.

Наполнить около 200-300 позиций. Сроки - начать обязательно сегодня (около 50 - 100 позиций), а остальное в течении недели.

Оплата: 6 руб. позиция (краткое, полное описания и фото) - источник есть, копировать все от туда.

В дальнейшем возможно долгосрочное сотрудничество.

HTML
14 лет назад
velanka
Анюта 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Veterrr
Алёна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Алёна - просто замечательный исполнитель! Все схаватывает на лету, объяснять ничего не приходится. Поставленную задачу выполняет не просто быстро, а очень быстро! Спасибо огромное за работу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличный заказчик - интересные четкие задания, своевременная оплата, да и просто приятный в общении человек. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Veterrr
Алёна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад