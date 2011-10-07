Имеется сайт интернет-магазина, который будет продавать портативную электронную технику. Адрес сайта - http://notebukov.net Имеется блог на движке Word Press. Адрес сайта блога - http://notebukov.info. Тематика блога - соответствующая : ноутбуки, нетбуки, планшетные ...
Наполнение Интернет-магазина (около 200 позиций)
Добрый день!
СРОЧНО!!!
Необходимо наполнить Интернет-магазин на борнете, кто не знаком с движком - движок не сложный, нужно только начальное знание html, а лучше программа dreamweaver под рукой.
Наполнить около 200-300 позиций. Сроки - начать обязательно сегодня (около 50 - 100 позиций), а остальное в течении недели.
Оплата: 6 руб. позиция (краткое, полное описания и фото) - источник есть, копировать все от туда.
В дальнейшем возможно долгосрочное сотрудничество.
Выбранный исполнитель
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