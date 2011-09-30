Поиск сайтов-источников информации на английском

требуется поиск сайтов, работающих для сша в базе данных которых есть информация о различных событиях: выставки, показы мод, кинотеатры, карнавалы, распродажи и тд.. концерты, спорт и театры уже есть.. теперь нужны все остальные события.. все, у чего есть название, дата и место проведения..

есть темы где есть партнерки - аффилиаты.. за инфу об одном таком источнике плачу 5 уе.. за инфу об источнике у кого есть datafeed в csv файле плачу 10 уе. за инфу об обычном источнике (без аффилиатов, где просто нет че продавать) 1 уе.

прошу откликнуться тех, кто понимает о чем речь..